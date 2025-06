Joanna Jędrzejczyk to jedna z popularniejszych polskich zawodniczek MMA, muay thai, kickboxingu i boksu. Pierwsza Polka w organizacji MMA – Ultimate Fighting Championship oraz mistrzyni tejże organizacji w wadze słomkowej w latach 2015–2017. Choć w życiu zawodowym radzi sobie świetnie, na polu prywatnym nie zawsze jest tak kolorowo. W najnowszym wywiadzie otworzyła się w temacie związków.

Joanna Jędrzejczyk o relacjach i niezależności

W emocjonującym odcinku podcastu „Sport ELLEments”, Joanna Jędrzejczyk — pięciokrotna mistrzyni UFC — otworzyła się na temat relacji, samotności i tego, jak postrzega swoją niezależność. W rozmowie z redaktorką Joanną Misiarz powiedziała bez ogródek:

Będziesz sama, bo mężczyźni boją się kobiet silnych i niezależnych

Takie słowa słyszała wielokrotnie. Jędrzejczyk podkreśliła, że przez lata próbowano jej wmówić, że jej sukcesy, siła i niezależność są problemem. Zdecydowanie jednak temu zaprzecza. Dla niej życie w zgodzie ze sobą jest ważniejsze niż dopasowywanie się do oczekiwań innych.

Nie zamierza się zmieniać po to, by ktoś inny czuł się bardziej komfortowo. Nie czuje się słabsza z powodu braku partnera. Ma przyjaciół, rodzinę, karierę i pasje. To wystarcza.

Silna kobieta w świecie stereotypów – głos Jędrzejczyk

Joanna Jędrzejczyk od lat przełamuje stereotypy o kobietach w sporcie. Jej głos — spokojny, ale zdecydowany — wybrzmiewa dziś z jeszcze większą siłą. W świecie, który wciąż oczekuje od kobiet, by były „kompletne” tylko w duecie, jej słowa stanowią ważny manifest.

Szukam partnera, nie chłopca, któremu podoba się moje życie

W ten sposób wyznacza jasne granice. Dla Jędrzejczyk relacja musi opierać się na partnerstwie, a nie na podporządkowaniu.

Kariera, samotność, wolność – co napędza mistrzynię UFC?

Pewność siebie Joanny Jędrzejczyk nie wzięła się znikąd. To efekt lat intensywnej kariery sportowej, licznych wyjazdów, ciężkich treningów, sukcesów, ale i porażek — zarówno w oktagonie, jak i w życiu prywatnym.

Jestem kimś więcej niż tylko zawodniczką. Jestem kimś więcej niż tylko kobietą w związku

Podkreśla, że zrozumienie swojej wartości i potrzeby życia w zgodzie z sobą przyszło z czasem. Choć temat samotności przewija się w rozmowie, nie ma w niej goryczy. Wręcz przeciwnie — Jędrzejczyk emanuje spokojem i siłą.

Szczery wywiad w „Sport ELLEments” pokazuje, że Joanna Jędrzejczyk to nie tylko sportowa ikona, ale też inspiracja dla kobiet, które nie boją się być silne, niezależne i samotne, jeśli cena za bycie z kimś miałaby oznaczać rezygnację z siebie.

