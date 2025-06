Ok. 71 minuty spotkania Finlandia - Polska w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej doszło do dramatycznych scen na trybunach. Zgromadzeni kibice zareagowali natychmiastowo by udzielić pomocy jednemu z nich. Przerwano spotkanie i trwa dramatyczna walka o życie człowieka.

Dramat podczas meczu Finlandia - Polska

Trwa właśnie mecz Finlandia - Polska. Podczas spotkania nie brakuje emocji. Niestety podczas drugiej połowy doszło do dramatycznych scen. Kamery zarejestrowały, jak Jan Bednarek daje znać, że potrzebna jest pomoc na trybunach. Kibice zaalarmowali, że dzieje się coś niepokojącego i potrzebna jest pomoc medyczna. Służby szybko ruszyły na ratunek jednemu z kibiców. W pewnym momencie komentatorzy powiedzieli:

Dzieje się coś naprawdę poważnego, bo piłkarze obydwu drużyn schodzą do szatni. Oddamy głos do Warszawy i jak będzie się coś działo to będziemy państwa informować.

Mecz Polska-Finlandia został przerwany i nie wiadomo jeszcze czy zostanie wznowiony jeszcze dziś. Teraz najważniejsze jest ratowanie życia kibica.

O godzinie 22:43 Jacek Kurowski na antenie TVP 1 przekazał, że wciąż trwa akcja reanimacyjna. Nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia kibica. Nie wiadomo dokładnie czy pomoc udzielana była kibicowi polskiemu czy fińskiemu. Pojawiają się sprzeczne doniesienia. Na stadionie panuje cisza.

O 22:51 przekazano, że akcja reanimacyjna została zakończona. Przekazano, że akcja ratunkowa przyniosła powodzenie.

Czy mecz Finlandia - Polska zostanie wznowiony?

Początkowo nie wiaodmo było, jaka decyzja zapadnie w sprawie meczu Finlandia-Polska. Kilkanaście minut trwało ratowanie życia kibica obecnego na stadionie w Helsinkach.

Nie ma decyzji, co do kontunuowania tego spotkania. Na ten moment nie wiemy, czy ten moment mecz będzie kontynuowany - przekazał Jacek Kurowski obecny na stadionie w Helsinkach na antenie TVP.

O 22:53 przekazano, że mecz zostanie wznowiony o 23:00 czasu polskiego. Mecz zostanie wznowiony dokładnie od 72:15 minuty meczu.

