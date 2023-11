Roksana Węgiel wyrasta na jedną z największych gwiazd w Polsce. I tych najbardziej stylowych, chociaż jej niektóre kreacje wywołują ogromne kontrowersje. Wystarczy tylko przypomnieć jej jeansy z dziurami, które podzieliły internautów. Co na temat Roksany i jej modowych wyborów sądzi Joanna Horodyńska? Zobaczcie!

Ikona stylu w najnowszym numerze "Party" wybrała kilka największych młodych trendsetterek, wśród nich znalazła się oczywiście Roxie! Stylistce spodobała się kreacja Roksany z tegorocznego rozdania Fryderyków.

Jak ją ocenia?

Otoczenie nie nadążyła za tak szybką zmianą wizerunku. Roksana z kwiatków na łące wskoczyła od razu na rozgrzaną ogniem scenę. Niektóre stylizacje wręcz wprowadzają nas w nerwowe stany. Szczerze: lubię ten dreszcz emocji niepokoju i to, że jest mocniej. Przynajmniej nasza bohaterka zachowuje się jak światowa, nastoletnia gwiazda. Ma coś do powiedzenia i albo ktoś za nią pójdzie, a potem będzie z nią dorastał, albo zostanie w tyle. Punkowe akcenty i pazur mogą stanowić przyszły klimat jej kreacji. Wiadomo, że będzie on ulegał transformacjom, i powiem szczerze, że bardzo na nie czekam - pisze Joanna Horodyńska w "Party".