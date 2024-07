Joannę Horodyńską wszyscy kojarzą jako bezwzględną wyrocznię w kwestii mody. Była modelka ma swój program w Polsat Cafe oraz prowadzi rubrykę w magazynie "Party", gdzie ocenia stylizacje gwiazd. Nie jest to jednak jej główne źródło utrzymania. Przypomnijmy: Z czego żyje Horodyńska? Stylistka zdradziła prawdziwe źródło utrzymania

Za godzinę zakupów z Joanną trzeba zapłacić stawkę europejską - 100 euro. Podczas nich Horodyńska zdradza wszelkie tajniki dobrego stylu. Gwiazda zdecydowała się jednak za darmo doradzić swoim fankom, jak wyjść zadowoloną ze sklepów. W rozmowie z lifestyle.newseria.pl zdradziła kilka cennych wskazówek:

Bardzo ważne jest stworzenie jakiegoś planu, żeby nasze zakupy nie były spontaniczne, szczególnie te z prywatnymi klientkami, kiedy musimy się zmieścić w czasie i w jakimś budżecie. Wcześniej trzeba też sprawdzić, co jest w szafie, co jest nam potrzebne i co chcemy zmienić w nowym sezonie. Kobiety powinny mieć dobre buty i dobrą torebkę, a sukienka może być naprawdę tania. Na pewno lepiej jest kupować w różnych firmach i to łączyć ze sobą ich produkty. Wtedy unikniemy takiego wizerunku z witryny. Żonglowanie różnymi markami powoduje, że ta stylizacja jest ciekawsza - przyznaje Joanna