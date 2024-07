Mijający rok bez wątpienia należał do modowych blogerek, które szturmem podbiły show-biznes. Bez ich obecności nie odbywa się już żaden pokaz mody czy prezentacja kolekcji ubrań na nowy sezon. Najwięcej uwagi mediów przyciągają Maffashion, Jessica Mercedes i Macademian Girl.

Nam udało się jakiś czas temu podpytać Joannę Horodyńską, co sądzi o tej ostatniej. Felietonistka "Party" jest bardzo krytyczna w stosunku do gwiazd blogosfery, jednak Tamara Gonzalez Perea zrobiła na niej wrażenie i wystąpiła nawet jako gość specjalny w jej programie "Gwiazdy na dywaniku" w Polsat Cafe.

O Macademian Girl w samych superlatywach wypowiada się również Ada Fijał, która wraz z Horodyńską uwielbia komentować stylizacje gwiazd:

- Macademian poznałam kiedyś na Fashion Weeku. Zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Świetnie wygląda, to jest styl, który pasuje jej. Myślę, że jakby ktoś się tak wystylizował z toczkami, kokardami i bardzo kolorowy sposób, to mogłoby to różnie wyglądać. Na jej mocnym typie urody to wygląda doskonale. Bardzo lubię modowe blogerki. Znam i lubię Maff i Jessikę. Cieszę się, że coś takiego powstało i faktycznie jest to ostatnio popularne. To są ciekawe inspirację dla wielu internautów. To jest źródło wiedzy o najnowszych trendach.