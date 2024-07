Joanna Horodyńska jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd show-biznesu. Była modelka z biegiem lat stała się również modową wyrocznią, która na łamach "Party", jak i w programie "Gwiazdy na dywaniku", ocenia stylizacje koleżanek z branży.

Mogłoby się wydawać, że osoba pracująca czynnie od kilkunastu lat w branży modowej, która rządzi się swoimi prawami, nie powinna mieć kompleksów. Ostatnio Horodyńska w internetowym talk show "Pollywood" w kontekście pytania o rozmiar stanika wyznała, że ma według swojej opinii... za duże piersi.

- Biustonosz to jest 84C. To jest dla mnie za duże. Wydaje mi się, że w związku z tym, że zajmuję się modą... w modzie wszystko, co jest mniejsze, powoduje, że ubrania lepiej leżą. Inaczej poruszasz się w tych ubraniach, więc wolę mniejsze, ale niestety nie mam - powiedziała ikona stylu.