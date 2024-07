Joanna Horodyńska na wybiegu MMC na Fashion Week Poland

1 z 8

Joanna Horodyńska jest jedną z najlepiej ubranych kobiet w show-biznesie. Ikona stylu, gdy pojawia się na czerwonym dywanie zawsze wybiera kreacje od najlepszych polskich i światowych projektantów, a przy tym umiejętnie bawi się trendami i formą, tworząc w ten sposób swój wizerunek. Zobacz: Światowa gwiazda skopiowała stylizację Horodyńskiej

Od czasu do czasu wyrocznia mody wraca do swoich korzeni, czyli do modelingu. Horodyńska dwa razy do roku przechadza się po wybiegu Fashion Week Poland i zawsze robi to w pokazie swojej ulubionej marki MMC. Wczoraj w Łodzi Joanna podczas modowego show zachwyciła w zwiewnym pomarańczowym płaszczu.

Oczywiście przed rozpoczęciem pokazu Horodyńska wraz z młodszymi koleżankami po fachu wzięła udział w próbie, którą przeprowadziła niezastąpiona w swojej dziedzinie Katarzyna Sokołowska.