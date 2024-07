Joanna Horodyńska słynie nie tylko z tego, że chętnie wytyka modowe wpadki rodzimym gwiazdom, ale sama też ochoczo eksperymentuje ze stylem i nie boi się odważnych stylizacji. Niektóre z nich naśladują nawet zagraniczne celebrytki. Przypomnijmy: Ups... Światowa gwiazda skopiowała stylizację Horodyńskiej

W weekend w Łodzi odbywała się impreza pod szyldem "Manufaktura Fashion Week", a Joannie w udziale przypadło bycie prowadzącą to wydarzenie. Na tę okazję Horodyńska postawiła na błyszczącą bluzkę od swojej ulubionej marki MMC i spodnie, które miały bardzo interesujący krój - na przodzie bowiem doszyte było coś, co przypominało kawałek spódnicy. Trzeba jednak przyznać, że jeśli jest ktoś w polskim show-biznesie, kto potrafi nosić tak wymagające i fantazyjne kreacje, to jest to właśnie popularna stylistka.

Joanna Horodyńska w Łodzi. Podoba się wam jej stylizacja?

