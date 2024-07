Joanna Horodyńska krytykuje Zosię Ślotałę! Stylistka nie oszczędza koleżanki po fachu w najnowszym numerze "Party". Dlaczego? Joannie Horodyńskiej nie spodobała się stylizacja Zosi Ślotały, którą ta wybrała na prezentację najnowszej kolekcji butiku Moliera2. Gwiazda zdecydowała się na koronkową sukienkę marki Self Portrait. Zdaniem Joanny Horodyńskiej nie był to najlepszy wybór. Co napisała w najnowszym numerze "Party"?

Reklama

Cudowna sukienka od Self-Portrait. Forma, kolor, detale - wszystko oprócz właścicielki. Szkoda, bo Zosia jako stylistka powinna wiedzieć, w czym jej dobrze, a tu proszę - zaćmienie umysłu.

Ada Fijał zazwyczaj szuka pozytywów. Tym razem jednak również nie ukrywa, że stylizacja nie była najlepszym wyborem.

Sukienka nie pasuje do sylwetki naszej bohaterki. Góra jakby za mała w ramionach i przez to podnosi się ku szyi. Za to kolory niebiańskie.

Na koniec Joanna Horodyńska dodała:

Niefortunna jest do tego wszystkiego również fryzura, gdyż jeszcze bardziej dodaje nastroszone loki? Miało być superglamour, a wyszło podpieranie ścian w remizie strażackiej. Szkoda!

Zgadzacie się z Adą Fijał i Joanną Horodyńską?

Zobacz także

Zobacz: Joanna Horodyńska nosiła te buty rok temu - teraz założyła je wielka światowa gwiazda! Zgadniecie, która?

Zosia Ślotała w koronkowej sukience Self Portrait

Ons.pl

Reklama

Joanna Horodyńska nie szczędziła jej krytyki