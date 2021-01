Joanna Horodyńska i Karolina Korwin Piotrowska o stylizacji Ewy Bilan-Stoch. Nie zostawiły na niej suchej nitki?

To właśnie ona wzbudziła najwięcej emocji podczas tegorocznej Gali Mistrzów Sportu. Kiedy Ewa Bilan-Stoch odbierała nagrodę w imieniu swojego męża Kamila Stocha, który w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” zajął trzecie miejsce, wszyscy mówili tylko o jej kreacji. Żona naszego najlepszego skoczka wyglądała jak księżniczka z bajki! ŻNie bez powodu. Po gali okazało się, że stylizacja… była prezentem dla męża.

„Zawsze mówi mi, że jestem jego Elsą z »Krainy lodu«. Powiedziałam mu: „No to zobaczysz swoją Elsę”, tłumaczyła.

Ale nie wszyscy zrozumieli jej pomysł. Internautów podzielił zwłaszcza diadem. Niektórzy nie szczędzili przez niego Bilan-Stoch zjadliwych komentarzy. Pisali, że nie ma wyczucia. Czy rzeczywiście?

Joanna Horodyńska, która słynie z ciętego języka i krytycznego spojrzenia na kreacje gwiazd, jest bajkową stylizacją zachwycona:

Dla mnie to był performance. I dobrze! Moda to terytorium, na którym możemy demonstrować swoją oryginalność. A pani Ewa ma już w tym wprawę. Przecież dwa lata temu przyszła na Galę Mistrzów Sportu w stroju ludowym i sznurze korali, które dostała od Kamila. Teraz znów chciała zrobić przyjemność mężowi. Wolę to niż kolejną nudną kreacyjkę – komentuje modelka.