Joanna Brodzik znowu będzie twarzą marki Garnier. Aktorka, która ostatnio w towarzystwie Pawła Wilczaka reklamowała sieć Plus GSM, będzie teraz promować farby do włosów. To już drugi raz kiedy będziemy mogli zobaczyć Joannę Brodzik w tej roli - gwiazda już dziesięć lat temu współpracowała z kosmetycznym gigantem. O swoim powrocie poinformowała sama Joanna Brodzik. Aktorka w spocie marki przyznała, że ponownie została jej ambasadorką. Co jeszcze powiedziała?

W ciągu ostatnich paru lat wiele zmieniło się w moim życiu. To był naprawdę intensywny czas. Wzięłam udział w kilku fascynujących projektach. Zagrałam w paru filmach, serialach. Wróciłam do teatru. No ale przede wszystkim zostałam mamą. Wiele się zmieniło, ale są pewne dobre historie, które lubią się powtarzać. Dlatego tak bardzo, bardzo się cieszę, że Garnier i ja wracamy do współpracy - przyznała aktorka.

Jak zauważył Super Express marka dość długo zwlekała z zatrudnieniem gwiazdy, która zastąpiłaby poprzednią ambasadorkę, Annę Przybylską. To właśnie aktorka, która zmarła w 2014 roku, przez ponad rok reklamowała farby do włosów Garnier.

