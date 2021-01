Już niedługo doczekamy się luzowania obostrzeń? Jak wynika z ostatniej wypowiedzi Jarosława Gowina, który udzielił wywiadu dla WP "Tłit", najprawdopodobniej już za niewiele ponad tydzień, będziemy mogli wybrać się na zakupy do galerii handlowych! Wicepremier podał nawet dokładną datę, która jest rekomendowana przez ministerstwo.

A co z pozostałymi branżami? Tutaj informacje są zdecydowanie mniej optymistyczne.

Jest prawdopodobna data otwarcia galerii handlowych

Od ponad 10 miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa i co za tym idzie, ogromnym kryzysem gospodarczym. Wszystkie restrykcje i obostrzenia są nam już doskonale znane i chyba każdy marzy już o powrocie do normalności. To jednak najprawdopodobniej nie nastąpi szybko - wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju pandemii. Największą obawą rządzących na całym świecie jest oczywiście trzecia fala zachorowań, dlatego w dalszym ciągu większość restrykcji musi zostać zachowana.

Jednak jak powiedział w ostatnim wywiadzie Jarosław Gowin, najprawdopodobniej już 1 lutego otwarte zostaną galerie handlowe. Z kolei decyzje o ewentualnym dalszym znoszeniu obostrzeń, będą podejmowane w interwałach dwutygodniowych, tak, jak miało to najczęściej miejsce do tej pory.

Moim zdaniem takie decyzje powinny być podejmowane tak jak do tej pory w interwałach dwutygodniowych (…). Ja jestem zwolennikiem stopniowego rozmrażania gospodarki w specjalnych reżimach sanitarnych. W moim przekonaniu nie ma uzasadnionych podstaw do tego, by po 31 stycznia utrzymywać zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych. Taka jest rekomendacja ministerstwa - powiedział Jarosław Gowin w programie WP "Tłit".

Na ten moment, niestety, nie wiadomo, kiedy mogłyby otworzyć się kluby fitness, baseny czy restauracje.

Jeżeli chodzi o inne gałęzie gospodarki, takiej deklaracji nie złożę. Ja nie mogę pozwolić sobie na wypowiadanie prywatnych opinii Jarosława Gowina. Ja muszę reprezentować stanowisko całego rządu. Ono jest takie samo jak stanowisko prawie wszystkich rządów w UE. [...] Trzeba ograniczyć skalę tych niekoniecznych kontaktów społecznych - dodał wicepremier.

Najprawdopodobniej 1 lutego zostaną otwarte galerie handlowe.

East News

Niestety wszystko wskazuje na to, że pozostałe branże będą musiały jeszcze poczekać na zniesienie restrykcji.