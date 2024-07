Jessica Mercedes to jedna z najpopularniejszych blogerek. Jej kariera w ostatnich miesiącach nabrała tempa, a Mercedes śmiało wkroczyła do show-biznesu, który jednak dla szafiarek bywa czasami bezlitosny. Przypomnijmy: Blogerki o krytyce Tyszki: Zdarzyło nam się zapłakać. Nie mam wpływu na urodę

Dziś rano Jessica poinformowała na swoim Facebooku, że zaginął jej brat Justin i blogerka rozpoczęła wielką akcję, która ma pomoc go odnaleźć. Chłopak wyszedł z domu wczoraj i do tej pory nie wrócił, co jak zapewnia sama Jessica, nigdy wcześniej mu się nie zdarzało. Na portalach społecznościowych zamieściła dramatyczny apel:

Wczoraj ZAGINĄŁ mój młodszy brat Justin Kirschner w POZNANIU, do dzisiaj nie ma go w domu! KTOKOLWIEK WIE, KTOKOLWIEK WIDZIAŁ CO SIĘ Z NIM STAŁO PROSZĘ O KONTAKT! Wyszedł z domu na 15 min, zostawił dom otwarty i miał wrócić, od tego momentu go nie ma, a telefon został wyłączony! On ZAWSZE wraca do domu, ZAWSZE!!! Bardzo się martwimy i go wszędzie szukamy! BARDZO PROSZĘ O POMOC, PROSZĘ UDOSTĘPNIAĆ TEN STATUS! (ZAGINĄŁ W POZNANIU - SMOCHOWICE - WOLA - ŁAWICA - LASY WOKÓŁ) - czytamy.