Jessica Ziółek pokazała mamę na Instagramie! Ukochana Arkadiusza Milika od czasu Euro 2016 jest coraz bardziej medialna. Piękna 20-latka dołączyła do grona najpopularniejszych i najpiękniejszych polskich WAGs takich jak Anna Lewandowska czy MaRina. Jessica Ziółek bardzo dopingowała swojego ukochanego podczas tych ważnych mistrzostw. Po bardzo intensywnym czasie, kiedy Polska odpadła z Euro 2016 po meczu z Portugalią, zakochani wybrali się na urlop. Najpierw Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik pojechali do Grecji, podobnie jak Anna i Robert Lewandowscy. Na swoich profilach na Instagramie chwalili się pięknymi zdjęciami. Później oboje wybrali się do Barcelony, gdzie zatrzymali się w luksusowym hotelu, o czym poinformowała Ziółek jedną ze swoich fanek.

Teraz o Jessice Ziółek jest coraz głośniej i cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem mediów. Kilkanaście godzin temu na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z mamą. Fani są zachwyceni, czemu dają wyraz w komentarzach:

Podobne :) Piękny uśmiech Jessica :) Piękne kobietki Pięknie wyglądacie:) tak naturalnie

Czy Waszym zdaniem Jessica Ziółek i jej mama są do siebie podobne?

Jessica Ziółek pokazała mamę

Jessica Ziółek cieszy się coraz większym zainteresowaniem mediów