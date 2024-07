Jessica Mercedes Kirschner już wkrótce może słono zapłacić. Wszystko za sprawą roszczeń, z jakimi pod jej adresem wystąpił niemiecki koncern Daimler AG, producent samochodów Mercedes-Benz. Potentatowi branży motoryzacyjnej nie podoba się wykorzystanie nazwy „Mercedes” jednoznacznie kojarzącej się do tej pory z marką niezawodnych aut. I, zdaniem firmy, należącej do niej. Brzmi absurdalnie, ale sprawa może zakończyć się dla blogerki zapłatą pokaźnego odszkodowania. Za granicą temat praw autorskich traktowany jest ze śmiertelną powagą, a takie roszczenia ze strony zagranicznej firmy nie są precedensem. Warto przypomnieć chociażby głośną sprawę, w której koncern Apple domagał się od polskiego właściciela uznania, że korzystanie z domeny ap.pl narusza jego prawa. Uzasadniał to tym, że domena ap.pl jest fonetycznie identyczna z zastrzeżonym znakiem towarowym Apple.

Roszczenia koncernu Daimler AG są absurdalne. Jestem po pierwszych rozmowach ze stroną niemiecką. Jej prawnicy twierdzą, że o ile korzystanie z popularnego w Niemczech imienia Mercedes nie stoi w sprzeczności z polityką firmy, to już czynienie z niego popularnego brandu podpada pod łamanie praw autorskich. Będziemy walczyć, sprawa absolutnie jest do wygrania. Na razie Niemcy nie skorzystali z naszej propozycji ugody, w wyniku której zobowiązalibyśmy się do oddawania koncernowi połowy z otrzymywanych przez Jessicę Mercedes giftów. To oszczędziłoby obu stronom czasu i nerwów - komentuje reprezentujące blogerkę Adam Zabłocki.

Adam Zabłocki i Jessica Mercedes zgodnie dodają, że zmiana imienia nie wchodzi w grę. Blogerka przez lata pracowała na rozpoznawalność brandu Jessica Mercedes i rezygnacja z niego mogłaby mieć zbyt daleko idące konsekwencje. Jednak na wypadek, gdyby Jessica Mercedes ugięła się przed żądaniami międzynarodowej firmy, podpowiadamy, by nie zmieniła imienia na Volvo bądź Hyundai :).

Sprawa wygląda dosyć poważnie