Jessica Mercedes, jedna z największych modowych influencerek w Polsce, zaprezentowała w czwartek swój najnowszy look, w którym na pozór nic do siebie nie pasowało, a jednak... udało się! Jessica Mercedes postawiła na szary dres swojej marki Veclaim (bluza za 319 zł, spodnie dresowe za 249 zł), który połączyła z pięknym oversize'owym trenczem i dodatkami - klasyczną czarną torebką Chanel na łańcuszku (ponad 10 tysięcy złotych!), białymi sneakersami New Balance i czarną bejsbolówką (model New Era New York Yankees 9Forty jest teraz na wyprzedaży i kupicie go za 79 złotych).

Zobacz także: Trendy lato 2020. Oto 7 najmodniejszych topów z Zary już za 25 złotych

Jessica Mercedes założyła dres własnej marki - jak na dresy, cena jest zabójcza - spodnie kosztują 249 zł, a bluza - 319 zł. Ale przyznajcie sami - dres jest idealnie skrojony, a my kochamy takie oversize'owe klimaty!

Jessica Mercedes nie boi się mieszać stylów - trencz, bejsbolówka i... klasyczna chanelka? To, o dziwo, wygląda bosko!

Całość stylizacji została uzupełniona sneakersami New Balance - to jedna z ulubionych marek wśród gwiazd. Model, na który zdecydowała się Jessica, kosztuje ok. 350 złotych.