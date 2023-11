3 z 4

Jessica Mercedes wracała z imprezy sylwestrowej na skuterze. W pewnym momencie złodziej podjechał do niej i wyrwał jej torebkę! W środku znajdowały się karty płatnicze, portfel i coś, co dla blogerki modowej jest jedną z najcenniejszych rzeczy - paszport. Bez niego Jessica Mecedes nie może podróżować w ramach swojej pracy, która głównie opiera się właśnie na tym. Celebrytka ma też problemy z powrotem do Polski. Na szczęście obok niej jest jej ukochany, który pomaga jej załatwić wszelkie formalności w konsulacie.