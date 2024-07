1 z 6

Jessica Mercedes nawet na co dzień stawia na luksusowe dodatki! Blogerka być może w tej stylizacji wygląda niepozornie, ale... to tylko wrażenie, wystarczy spojrzeć na dodatki. Jessica Mercedes wybrała klasyczną torebkę Gucci z najnowszej kolekcji, która kosztuje ponad 5 tysięcy złotych! Na co dzień nie rozstaje się również z ulubionymi botkmi od Isabel Marant. Ich cena w modnym warszawskim butiku z ekskluzywną odzieżą to ponad 2 tysiące złotych! Jeśli chodzi o ubrania to Jess z pewnością postawiła na sieciówki, które często poleca swoim obserwatorkom na Snpachacie. Podoba Wam się ten look?

