Jessica Alba w ciąży! Gwiazda już tygodni temu oznajmiła na swoim Instagramie, że spodziewa się dziecka. Razem ze swoim mężem mają już dwie córki, 9-letnią Honor Marie i 5-letnią Haven Garner. Teraz ich światem zawładnie trzeci maluch! Jessica Alba długo nie chciała informować swoich fanów o tym, że jej rodzina się powiększy, ale odkąd pokazała swój brzuszek, już nie unika błysków fleszy!

Na wrześniowym New York Fashion Week pokazała się w białej falbaniastej sukni do ziemi, założyła na nią czarną ramoneskę z dżetami. Do całości dobrała czarne spiczaste botki oraz klasyczną torebkę na ramię.

Sprawdź w fotogalerii jak w ciąży prezentuje się Jessica Alba. Naszym zdaniem, ciąża dodaje jej uroku! ;) A waszym?

