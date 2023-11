Mela Koteluk niebawem wyrusza w jesienną trasę koncertową, podczas której będzie promowała materiał ze swojej ostatniej płyty pt. "Migawka". Ta niezwykle utalentowana artystka wystąpi w kilku polskich miastach. Jej fani z pewnością mogą liczyć na solidną dawkę pięknych i poruszających melodii. Zobacz poniżej, czy Mela Koteluk odwiedzi również twoje miasto!

Jesienna trasa koncertowa Meli Koteluk

Mela Koteluk w grudniu odwiedzi aż pięć polskich miast. Zobaczcie, jak wygląda harmonogram jej koncertów:

Kraków - 1.12, Forty Kleparz

Gdańsk - 10.12, Stary Maneż

Poznań - 12.12, Tama

Wrocław - 16.12, Stary Klasztor

Warszawa - 21.12, Palladium

Bilety na te wydarzenia są już dostępne. Ceny zaczynają się od 79 zł. Można je kupić między innymi TUTAJ.

Płyta Meli Koteluk "Migawka"

Jesienią 2018 roku ukazała się trzecia płyta Meli Koteluk „Migawka”. Krążek składa się z 11 utworów, które powstały z dala od codziennego zgiełku. Artystka porusza na płycie trzy ważne obszary codziennego doświadczenia – miłości, wolności i śmierci.

„Migawka” to organiczny album dający oddech wtedy, gdy jesteśmy przebodźcowani nadmiarem informacji spływających do nas każdego dnia i co do których nie mamy pewności, że są w ogóle prawdziwe. Ten album, także poprzez tematy, jakie na nim poruszam i z którymi zmierzyłam się po swojemu, jest na pewno bardziej świadomy – mówi Mela Koteluk.

Autorką wszystkich tekstów jest Mela, muzyka powstała w kolektywie – odpowiada za nią cały zespół. Producentem płyty jest Marek Dziedzic. Muzycznie album jest swego rodzaju eksperymentem – wszystkie utwory zostały nagrane na poziomie 432 herców. To częstotliwość charakterystyczna dla dźwięków natury - szumu drzew i fal, śpiewu ptaków. To strój nieco cichszy i łagodniejszy dla ucha. Odniesienia do przyrody są spójne ze stylem życia Meli – tam znajduje inspiracje do pracy twórczej. W marcu tego roku Artystka została za ten Album uhonorowana nagrodą Fryderyk 2019 w kategorii Album Roku – Pop Alternatywny.

Kim jest Mela Koteluk?

Mela Koteluk to wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka. Laureatka Fryderyków w kategoriach Debiut Roku, Artystka Roku, Album Roku – Pop Alternatywny oraz wielu prestiżowych nagród. Do szerokiej publiczności trafiła za sprawą świetnie przyjętego albumu „Spadochron”, który ukazał się w 2012 roku, promowanego singlem "Melodia ulotna". Drugi album „Migracje”, wydany w 2014, ugruntował pozycję wokalistki osiągając status podwójnie platynowej płyty i powtarzając tym samym sukces jej debiutanckiego krążka. Mela ma na swoim koncie setki koncertów w ramach festiwali i autorskich tras koncertowych, które wyróżniają się plastyczną formą i dopracowaną oprawą wizualną.

Wybierzecie się na jej najbliższe koncerty?

Lubicie jej piosenki?

