Na dworze coraz zimniej, więc pora na jesienno-zimowe zakupy. My stawiamy w tym sezonie na miękkie i wygodne ubrania. W dodatku takie, które zostały wyprodukowane tak, aby nie szkodzić naszej planecie. Idealnym wyborem jest zatem najnowsza kolekcja Tchibo, która spełnia oba warunki. Ubrania są stworzone z bawełny ekologicznej - materiału przyjemnego w dotyku i dobrego dla środowiska.

Reklama

Wybierając produkty marki Tchibo oznaczone znakiem DOBRZE ZROBIONE, mamy pewność, że podczas ich tworzenia zadbano o ochronę środowiska naturalnego, respektowano odpowiedzialność społeczną oraz że spełniają one wysokie standardy w całym procesie produkcji.

Zobaczcie nasze TOP 5 ubrań na jesień i zimę 2017.

Ten szal

Mat. prasowe

Wielki szal to idealne rozwiązanie na zimne miesiące: taki oversize wygląda świetnie w połączeniu z prostymi płaszczami. Duży szal ma jeszcze jedną zaletę – można się nim okryć jak kocem, gdy w redakcji jest zimno ;)

Te botki

Mat. prasowe

Botki z welurowej skóry to kolejny must have na jesień. Welur znowu modny, a proste botki zawsze się przydadzą! Ten konkretny model został wykonany bezchromowo, czyli ekologicznie. Rezygnując z tego pierwiastka podczas produkcji, środowisko nie jest nim obciążane, a zdrowie ludzi nie jest zagrożone skutkami jego działania.

Ta sukienka

Mat. prasowe

Jesienią wcale nie żegnamy się z sukienkami. Po prostu zamieniamy je na te wykonane z cieplejszych materiałów – np. tę mięciutką szarą sukienkę z rękawem ¾. Jesteśmy na tak!

Te dresy

Mat. prasowe

Ciepły koc, herbata i dobra książka – idealny scenariusz na jesienny lub zimowy wieczór. Potrzebna jest też odpowiednia garderoba. My stawiamy na mięciutkie i wygodne dresy z bawełny ekologicznej. Są skrojone tak, że poczujesz się w nich jednocześnie swobodnie i ładnie.

Ten szlafrok

Mat. prasowe

Na chłodne jesienne wieczory wybieramy ten szlafroczek w kwiatowy wzór. Pomimo że wiosna już dawno za nami, kwiatowe wzory nadal są modne. Wyglądają uroczo i pomagają przetrwać zimne miesiące.

Wszystkie te ubrania pochodzą z kolekcji marki Tchibo i są nie tylko modne i stylowe, ale i EKOLOGICZNE!

Polacy kojarzą markę Tchibo głównie z kawą. Wiedzieliście jednak, że Tchibo jest także trzecim co do wielkości producentem bawełny ekologicznej na świecie?!

Mat. prasowe

Marka Tchibo dba, aby kolekcje ubrań (i nie tylko!) nie przyczyniały się do dewastacji środowiska oraz nie szkodziły zdrowiu ludzi. Właśnie dlatego w tworzonych przez markę kolekcjach znajdują się m.in. ubrania zgodne z zasadami zrównoważonej produkcji.

W katalogu oznaczone są one logo Tchibo DOBRZE ZROBIONE i certyfikatami bawełny ekologicznej OCS 100 (co najmniej 95% eco-bawełny w składzie) i OCS Blended (co najmniej 50% eco-bawełny w składzie).

Bawełna ekologiczna, z której powstają ubrania marki Tchibo różni się od bawełny konwencjonalnej tym, że jej uprawa spełnia restrykcyjne zasady rolnictwa ekologicznego, a w jej produkcji nie są stosowane środki chemiczne – pestycydy, herbicydy oraz sztuczne nawozy. Zamiast tego wykorzystuje się substancje podlegające naturalnej biodegradacji (np. kwas cytrynowy, czosnek, obornik) oraz pożyteczne owady. Dzięki temu jest to korzystne nie tylko dla środowiska, ale i dla ludzi pracujących przy produkcji.

To jednak nie wszystko. Produkcja tego rodzaju bawełny znacznie ogranicza również emisję odpowiedzialnego za globalne ocieplenie dwutlenku węgla (o 30% od roku 2006), a także pozwala znacząco ograniczyć zużycie wody. Jak informują dane jeden T-shirt produkowany z bawełny ekologicznej pozwala oszczędzić nawet 436 (!) litrów wody.

Nie trzeba chyba także tłumaczyć, że bawełna ekologiczna to również zdrowsze rozwiązanie dla nas. Ubrania wykonane z niej są korzystne dla skóry, gdyż nie zawierają w sobie chemicznych substancji, nie uczulają i są w pełni bezpieczne nawet dla dzieci i alergików. Dodatkowym atutem jest to, że taka bawełna jest delikatna, przyjemna w dotyku i jest trwalsza od bawełny uprawianej w sposób konwencjonalny.

Reklama

Całą gamę produktów marki Tchibo znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej www.tchibo.pl.