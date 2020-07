Odetchnęliście od koronawirusa? Zapomnieliście o maseczkach, społecznym dystansie? Szykujcie się na ogromne zmiany na jesień! Minister Łukasz Szumowski w najnowszym wywiadzie dla Polsat News stwierdził, że jesienią czeka nas druga fala koronawirusa, w związku z czym możemy spodziewać się powrotu maseczek! Zobaczcie, co dokładnie powiedział Szumowski!

Zobacz także: Po wakacjach dzieci nie wrócą do szkoły? Jest ostateczna decyzja premiera!

Powrót obowiązkowych maseczek jesienią!

Jak jest z tym koronawirusem? Jeszcze kilka dni temu premier Morawiecki podczas jednego ze spotkań wyborczych, zachęcając do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich 12 lipca, głośno mówił, że koronawirus jest w odwrocie, jest mniej zakażeń i nie ma czego się bać:

Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie - mówił Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

Nie wiemy, jak mają się do tego dzisiejsze słowa ministra Łukasza Szumowskiego. W wywiadzie dla Polsat News polityk stwierdził:

Na jesieni oczywiście może być wzrost zachorowań. Będziemy mieli grypę, będziemy chodzili do lekarza, do szpitala, na SOR z objawami grypy - część z tego będzie Covidem. Ale mamy już wiedzę, mamy testy - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Łukasz Szumowski.

Co to oznacza? Powrót do obostrzeń, o których część zapomniała:

Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu, noszenie maseczek i powrót do rozsądku - podsumował Łukasz Szumowski.

Jednocześnie Szumowski zapewnił, że udział w wyborach jest stosunkowo bezpieczny przy zachowywaniu ostrożności.

Jak oceniacie działania rządu w sprawie koronawirusa?