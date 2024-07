Jerzy Urban, naczelny Tygodnika „Nie”, znany jest ze swoich politycznych prowokacji. Tym razem nagrał filmik, na którym naśmiewa się z sytuacji, która miała miejsce w czasie Bożego Ciała. Wtedy właśnie nowy prezydent w trakcie mszy złapał hostię, którą porwał wiatr.

Jerzy Urban opublikował filmik, na którym rzuca na ziemię coś przypominającego hostię i krzyczy: Duda, aport!

Urban nie jest jedynym, który obśmiał nowego prezydenta. Kuba Wojewódzki jest znany ze swojej antypatii do Andrzeja Dudy i też postanowił zażartować z jego postawy w czasie mszy. W felietonie Mea Pulpa w tygodniu „Polityka” napisał:

Prezydent Duda znowu został herosem mediów, a to wszystko z powodu cudownego hostii ocalenia. Wybraliśmy urzędnika, a znaleźliśmy superbohatera. Ewidentne już widać, że ta prezydentura to błąd obsadowy. To tak, jakby w Wielkanoc, przez pomyłkę, zmartwychwstał Rysiek z Klanu.