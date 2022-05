Jerzy Trela nie żyje. Aktor zmarł w wieku 80 lat

W miniony poniedziałek Jerzy Stuhr trafił do szpitala w Krakowie z podejrzeniem udaru mózgu. Według najnowszych ustaleń Gazety Wyborczej, aktor odzyskał mowę i jest w ograniczonym kontakcie z najbliższym otoczeniem. Jego stan wciąż jest jednak poważny. Zobacz także: Maciej Stuhr przekazał nowe informacje w sprawie stanu zdrowia swojego ojca, Jerzego Stuhra. Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Jerzego Stuhra Dramatyczne informacje o stanie zdrowia Jerzego Stuhra pojawiły się w miniony poniedziałek. Wybitny aktor w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Podejrzewano u niego udar mózgu. Informacje o jego obecności w szpitalu potwierdziła jego żona oraz przyjaciel. Maciej Stuhr we wtorek, w rozmowie z Radiem ZET poinformował, że jego ojciec powoli wraca do siebie. Z kolei dziś "Gazeta Wyborcza" nieoficjalnie informuje, że Jerzy Stuhr odzyskał mowę i w sposób ograniczony kontaktuje się z rodziną: Nieoficjalnie dowiadujemy się, że aktor w tej chwili jest w kontakcie z rodziną i otoczeniem, choć ograniczonym. Lekarze nadal nie chcą jednak wypowiadać się co do rokowań: w pierwszych dniach po udarze choroba może mieć zmienny przebieg. Z naszych informacji wynika też, że aktor odzyskał mowę, choć wypowiadanie zdań przychodzi mu z wielkim trudem Trzymamy kciuki za szybki powrót aktora do zdrowia, które już wiele razy zostało wystawione na próbę. Jerzy Stuhr w 2011 roku zmagał się z rakiem krtani, a w 2016 roku przeszedł zawał serca. Zobacz także: Jerzy Stuhr trafił do szpitala! Niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia aktora Jerzy Stuhr trafił do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu. Jak informuje Gazeta Wyborcza, aktor odzyskał mowę i kontaktuje się z rodziną. Jerzy Stuhr trafił do szpitala w Krakowie w poniedziałek 13...