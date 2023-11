Przed Sądem Rejonowym w Słubicach zebrało się ponad stuosobowe grono osób, wspierających Jurka Owsiaka. Po ogłoszeniu wyroku sądu, szef WOŚP wyszedł do nich, by podziękować oraz wygłosić krótkie oświadczenie.

Kochani, dziękuję że przyjechaliście. To jest coś niesamowitego. Dodaliście takiej wiary wobec tego, co się dzieje. Zostałem uznany winnym, czyli mam naganę i 130 zł do uregulowania. To oznacza jedną rzecz, że użyłem tych słów. Sami wiecie w jakim kontekście. Sami wiecie, jak to się dzieje na Przystanku Woodstock. Będę teraz ostrożny. Nie będę ich używał. Ale pamiętajcie o tym, że w życiu potocznym, a także w życiu polityków jesteśmy kanaliami, jesteśmy ludźmi najgorszego sortu. Dziękuję, że taki wyrok zapadł, bo od tej pory, tak jak pani sędzia mówiła, jeżeli pan Owsiak może być skazany, to wskazuje, że jesteśmy wobec prawa równi - skomentował wyrok Jurek Owsiak na antenie TVN24.