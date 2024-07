Jerzy Owsiak napisał list do Antoniego Macierewicza! Okazuje się, że organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystosował do Ministra Obrony Narodowej otwarty list, który opublikował na swoim profilu na Facebooku. Owsiak zareagował tym samym na słowa polityka, który zaledwie kilka dni temu mówiąc o tragedii w Smoleńsku stwierdził, że Polska była "pierwszą wielką ofiarą terroryzmu we współczesnym konflikcie, jaki się na naszych oczach rozgrywa". Co napisał Jerzy Owsiak do Antoniego Macierewicza? Szef WOŚP na początku swojego listu wspomina, że jako dziecko często bawił się w "wojnę".

Reklama

Drogi Panie Ministrze,

Dawno, dawno temu, kiedy byłem chłopcem, jedną z ulubionych zabaw na moim gdańskim podwórku było wywoływanie wojny. Na wielkim narysowanym kole znajdowały się podziały na różne państwa. Każde miało swoją nazwę. Były więc Rosja, Niemcy, Polska, Ameryka i cała reszta. Grający rzucał kija i wypowiadał długą formułkę. Wszyscy się rozbiegali, a najważniejszy był ten, któremu wojnę wywoływaliśmy, musiał on wtedy szybko śmigać po patyk i wojna gotowa. Było zabawnie i całe podwórko bawiło się świetnie, dopóki wieczorem wszystkiego nie kończyły rodzicielskie pokrzykiwania, bo przecież jutro znów będzie dzień, szkoła, podwórko, koledzy, koleżanki i przyjaciele.

W dalszej części Jerzy Owsiak pisze o tym, jak według niego powinien zachowywać się Minister Obrony Narodowej.

Tak bardzo chciałbym od Pana, jako Ministra Obrony Narodowej, poczuć siłę opieki i czuwania nad naszym losem ludzi, którzy pracują, uczą się i tworzą ten piękny kraj, jakim jest Polska. Tak bardzo chciałbym, aby Pan uspokajał i w dyplomatycznych dialogach, jak z powieści, budował kopułę nad naszym niebem, niezwykle skuteczną i odporną na wszelkie „ciosy” z zewnątrz. Tak bardzo pragnąłbym, abyśmy mieli poczucie wsparcia u tych, których szanujemy, z którymi się poukładaliśmy, z którymi biegamy po wielkich polskich poligonach, z którymi wędrujemy w okolicznościowych defiladach pokazujących jak bardzo polscy żołnierze liczą się w tej całej układance. Tak bardzo chciałbym, Panie Ministrze, żeby Pan uwierzył, że wszyscy Polacy bez wyjątku - takie mam przekonanie - to patrioci, na swój sposób kochający swój kraj i potrafiący o niego dbać w każdej rzeczywistości. Tak bardzo chciałbym również, aby Pan nie musiał wypowiadać słów, które brzmią groźnie i które otwierają drzwi niepokoju, a momentami strachu i niepotrzebnych emocji.

To już kolejny raz, kiedy Jerzy Owsiak publikuje otwarty list. Zaledwie kilka dni temu w sieci pojawił się wpis skierowany do szefa TVP2 Macieja Chmiela. Owsiak pytał go wówczas o cenzurę w stacji, po tym jak jego przyjaciel, miał problemy z wejściem do studia programu "Świat się kręci" przez przypięte do klapy marynarki serduszko z logo WOŚP.

Zobacz: Doda chwali się zdjęciem z Antonim Macierewiczem! Fani ostro: "To zdjęcie to strzał w kolano". Odpowiedziała!

Zobacz także

Jerzy Owsiak napisał list do Antoniego Macierewicza.

Antoni Macierewicz odpowie szefowi WOŚP?

Reklama

Oto cały wpis Jerzego Owsiaka.