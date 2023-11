Adam Nawałka po 5 latach zrezygnował z funkcji trenera i selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Po nieudanym występie naszej drużyny na Mundialu 2018, kibice nie zostawili na nim suchej nitki. Zbigniew Boniek twierdzi, że to właśnie fala hejtu przyczyniła się do tego, że Adam Nawałka postanowił pożegnać się z polską drużyną. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Mimo niepowodzenia na Mundialu, Adam Nawałka zrobił naprawdę dużo dla polskiej piłki nożnej. To on jako pierwszy przyczynił się do tego, że nasza drużyna zakwalifikowała się zarówno do Euro, jak i do Mistrzostw Świata. Kto najbardziej będzie tęsknił za Adamem Nawałką? Jak pożegnali go zawodnicy? Zobacz nasze wideo! Uwaga! Niektóre słowa są naprawdę wzruszające...

Adam Nawałka pożegnał się z polską drużyną

