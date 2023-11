1 z 5

Do tej pory Jeremi Sikorski robił muzyczną karierę u boku swojego brata, Artura. Teraz jednak szykuje się na samotny podbój polskiego rynku muzycznego! Już na początku 2018 do sprzedaży trafi jego solowy krążek, ale zanim to się stanie, możecie posłuchać singla, który go promuje. To utwór „Analogia”, który ma szansę stać się hitem! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

