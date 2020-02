Jennifer Lopez prezentuje szczupłą sylwetkę w bardzo skąpym bikini! Ciężko uwierzyć, że gwiazda ma już 50 lat

Jennifer Lopez to absolutnie jedna z najbardziej utalentowanych światowych gwiazd. Jej koncerty zawsze przyciągają rzesze fanów i są niesamowitym show. Artystka od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych, światowych piosenkarek i pomimo iż w lipcu skończy 51 lat, to kompletnie nie wygląda na swój wiek! Ostatnio w mediach społecznościowych wokalistki pojawiło się zdjęcie, które obiegło cały świat! Jennifer Lopez pokazała się na nim w skąpym bikini i zaprezentowała swoje piękne ciało. Sami zobaczcie jak wspaniale wygląda artystka!

Zobacz także: Jennifer Lopez w replice sukni Versace sprzed 19 lat. Dostała głośne brawa!

Jennifer Lopez zachwyca w skąpym bikini

Jennifer Lopez nie przestaje zachwycać! Jej najnowsza fotografia dodana w mediach społecznościowych, rozgrzała fanów do czerwoności. Chcociaż nie od dziś wiadomo, że gwiazda uwielbia zdrowy styl życia i regularnie ćwiczy, to jednak jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć wokalistki w tak odważnym wydaniu! Teraz jednak to się zmieniło.

Na Instagramie Jennifer Lopez możemy zobaczyć jej zdjęcie, na którym pozuje w białym i bardzo skąpym bikini! Artystka odsłoniła naprawdę wiele, dzięki czemu możemy zobaczyć jej ciało w pełnej okazałości. To jak wygląda 50-latka aż dobiera mowę! Jej figura jest absolutnie idealna, a piosenkarka wygląda na co najmniej 20 lat mniej.

Gwiazda jest wielką inspiracją dla swoich fanów. Jennifer Lopez od dawna zdrowo się odżywia i regularnie ćwiczy, dzieki czemu może się pochwalić tak wspaniałą wysportowaną sylwetką. W jednym z wywiadów artystka przyznała, że receptą na szczęście jest właśnie dbanie o siebie. Ciężko się z tym nie zgodzić, bo na zdjęciu wokalistka po prostu promienieje!

My jesteśmy zachwyceni nie tylko sylwetką, ale całą Jennifer Lopez! A Wam jak się podoba?

Jennifer Lopez to prawdziwa muzyczna ikona. Jej artystyczne poczynania śledzi miliony osób na całym świecie! Ostatnio wokalistka razem z Shakirą dała niesamowite show podczas Super Bowl 2020!