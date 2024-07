Jennifer Lopez i Drake są parą! Do tej pory jedynie spekulowano na temat tego, czy tych dwoje coś łączy. Sami nie komentowali sprawy, ale głos zabrał menadżer artystki, który zaprzeczył wszelkim pojawiającym się informacjom. Kilka dni później Jennifer Lopez zamieściła jednak na Instagramie czułe zdjęcie z raperem i dodała wymowny podpis, potwierdzając tym samym ich bliską relację.

Co napisała?

Co roku mam taki rytuał, że w Święta, gdy już wszyscy pójdą spać, siadam obok choinki i myślę na spokojnie, jaki to był dla mnie rok. By po prostu przemyśleć sobie, w jakim jestem punkcie i jak się obecnie czuję. Magia tego drzewa zawsze sprawia, że mogę oddać się wszystkim swoim myślom i uczuciom. I tak, mogę to teraz stwierdzać: moje serce obecnie jest przepełnione miłością jak nigdy.

Jennifer Lopez i Drake są razem! Co na to Rihanna?

Jeszcze kilka miesięcy temu raper wzdychał do Rihanny i twierdził, że zakochał się w niej jak tylko ujrzał ją po raz pierwszy. Takie deklaracje padły na scenie podczas MTV Video Music Awards i wydawać by się mogło, że Rihanna po tylu miesiącach w końcu ulegnie Drake'owi. Ale stało się inaczej, i w końcu raper usidlił inną seksbombę, Jennifer Lopez! Ostatnie czułe zdjęcie muzyka i Latynoski nie pozostawia złudzeń. Rihannę zabolało to na tyle, że postanowiła "odlajkować" profil Drake'a. Smaczku dodaje sprawie fakt, że panie bardzo się lubiły i publicznie nie szczędziły sobie komplemntów. Kiedy Rihanna zaprojektowała kolekcję butów dla Manolo Blahnika podarowała artystce jedną z par. Czy ich przyjaźń przetrwa w obliczu nowych informacji?

Zobacz: Madonna namiętnie pocałowała Drake'a na scenie. Jego reakcja była... dziwna​

Drake i Jennifer Lopez są parą!

Jennifer Lopez potwierdziła te informacje