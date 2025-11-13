Akon aresztowany w Georgii – nowe fakty z zatrzymania

Aliaune Thiam, znany na całym świecie jako Akon, był jedną z największych gwiazd sceny muzycznej lat 2000. Jego hity takie jak "Locked Up" i "Lonely" ugruntowały jego pozycję w świecie popu i R&B. Artysta współpracował z ikonami branży, w tym z Eminemem, Lady Gagą czy Snoop Doggiem. Mimo że był aż pięciokrotnie nominowany do nagrody Grammy, w ostatnich latach skupił się bardziej na działalności charytatywnej oraz projektach biznesowych.

Jednak 7 listopada pojawiły się zaskakujące wieści - Akon został aresztowany w stanie Georgia. Informacja ta zszokowała fanów na całym świecie. Jak się okazuje, aresztowanie miało związek z nakazem wydanym w Roswell w stanie Nowy Meksyk.

Akon został zatrzymany przez policję. Gwiazdor lat 2000 był poszukiwany

Do zatrzymania doszło nad ranem 7 listopada. Kamery bezpieczeństwa zarejestrowały białą Teslę należącą do Akona, co wzbudziło podejrzenia lokalnej policji. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do pojazdu, przeprowadzili rutynową kontrolę prawa jazdy. W jej trakcie odkryli, że artysta jest poszukiwany na podstawie nakazu wydanego przez władze Roswell w stanie Nowy Meksyk.

Podczas kontroli Akon zachowywał się spokojnie i sam przyznał, że ma świadomość istnienia takiego nakazu. Funkcjonariusze zakuli go w kajdanki i przeszukali - nie znaleziono przy nim żadnych nielegalnych substancji ani broni. Następnie został przewieziony do aresztu, gdzie spędził około sześciu godzin.

Nie tak dawno do szokujących wydarzeń doszło również z udziałem polskiego celebryty. Pod koniec października francuska policja zatrzymała Daniela Martyniuka, który doprowadził do awaryjnego lądowania samolotu.

Tajemnicze śledztwo ws. Akona. Muzyk nie stawiał oporu

Najbardziej szokującym elementem tej sprawy jest brak oficjalnych informacji na temat przyczyn wydania nakazu aresztowania. Biuro szeryfa w Georgii potwierdziło, że zatrzymanie Akona miało związek z nakazem z Roswell, jednak nie ujawniono, o jakie przestępstwo chodzi. Media lokalne i krajowe próbują dociec, co doprowadziło do takiej decyzji władz Nowego Meksyku.

Fakt, że Akon został zwolniony po około sześciu godzinach i nie postawiono mu zarzutów na miejscu, jedynie pogłębia tajemnicę całej sytuacji. Sprawa wciąż pozostaje otwarta, a dalsze informacje mogą się pojawić w nadchodzących dniach lub tygodniach.

Do tej pory ani Akon, ani jego przedstawiciele nie odnieśli się publicznie do incydentu. Artysta milczy również w swoich mediach społecznościowych. Brak komentarza ze strony jego otoczenia jedynie potęguje napięcie i spekulacje wśród fanów oraz mediów.

