5 lat temu jako pierwsza kobieta wygrała polskiego "Top Chefa". Jak teraz wygląda Kasia Daniłowicz?

Kasia Daniłowicz wygrała czwartą edycję polskiej edycji "Top Chef" (2016 r.) jako pierwsza kobieta. Kasia od samego początku była jedną z faworytek kulinarnego show Polsatu, nikogo więc nie dziwił fakt, że ostatecznie sięgnęła po statuetkę. Kasia Daniłowicz rozwinęła po finale programu swoje skrzydła jeszcze bardziej. Obecnie pracuje w restauracji Olszewskiego 128 we Wrocławiu razem ze swoim życiowym partnerem Bogumiłem Mroczko.

Kasia Daniłowicz od emisji finału nie zmieniła się ani trochę. Jedyną (ale za to jaką dużą!) zmianą w jej życiu okazało się pojawienie na świecie jej drugiego dziecka. To synek! Kasia pochwaliła się, że jest w ciąży w finale "Top Chefa". Brzuszek był już na tyle duży, że nie dało się go ukryć. Dzieci Kasi mają na imię Maja i Staś.

Jak teraz wygląda Kasia Daniłowicz? Zwyciężczyni czwartej edycji "Top Chefa" obecnie łączy swoje dwie największe życiowe pasje: rodzinę i kuchnię. Jak widać na zdjęciach, macierzyństwo jeszcze bardziej ją odmłodziło! Kasia wręcz kwitnie.

Tak Kasia Daniłowicz wyglądała w dniu finału "Top Chefa". To właśnie wtedy wiadome już było, że spodziewa się dziecka. Urodziła ślicznego synka!

East News

Bardzo się zmieniła? Naszym zdaniem, ani trochę! Jej charakterystyczne rude włosy w połączeniu z naturalnym uśmiechem nadal wyglądają tak samo.