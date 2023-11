"Przyjaciółki" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych seriali, który w każdy czwartek przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Stacja Polsat emituje już 13. sezon produkcji, a zainteresowanie nie spada. Mało tego! Mimo że do finałowego odcinka 13. serii "Przyjaciółek" zostało jeszcze kilka odcinków, to fani już świętują radosną nowinę, że serialowe gwiazdy pracują już na planie 14. sezonu, o czym ostatnio poinformowała Anita Sokołowska, wcielająca się w rolę Zuzy. NIestety, jak się teraz okazuje, nie wszystkie aktorki pojawią się w 14. sezonie! Kogo zabraknie? Zobaczcie poniżej!

