Nie żyje Jayne Trcka. Informacja o jej niespodziewanej śmierci mocno zaskoczyła całe środowisko filmowe i jej najwierniejszych fanów, którzy doskonale pamiętają ją z roli muskularnej nauczycielki z filmu "Straszny fim". Kulturystka została znaleziona martwa w swoim domu.

Kim była Jayne Trcka?

Jayne Trcka urodziła się 28 marca 1963 roku w St. Paul w stanie Minnesota. Już w młodości zainteresowała się sportem, a jej pasją stała się kulturystyka. Po przeprowadzce do Kalifornii w latach 80., rozpoczęła profesjonalne treningi. Pod koniec lat 90. odniosła swój pierwszy duży sukces, wygrywając Mistrzostwa Stanowe Kalifornii, a potem zdobyła licencję trenera personalnego i dalej rozwijała się w tym kierunku.

Jej atletyczna sylwetka zwróciła uwagę filmowców. W 2000 roku Jayne Trcka zadebiutowała w kinie, grając charakterystyczną rolę pani Mann w kultowej komedii „Straszny film”. Występ ten przyniósł jej szeroką rozpoznawalność.

Rola pani Mann, nauczycielki o wyjątkowo muskularnej sylwetce, stała się jedną z najbardziej zapamiętanych w całej serii „Straszny film”. Jayne Trcka udowodniła, że poza siłą fizyczną ma też duży talent komediowy. Później pojawiała się również w innych produkcjach, takich jak „Outsiderka”, „The Drew Carey Show” czy „Whose Line is it Anyway?”. Jej wizerunek zdobił okładki wielu magazynów fitness.

Jayne Trcka nie żyje

12 grudnia 2025 roku w San Diego wydarzyła się tragedia. Jayne Trcka została znaleziona martwa w swoim domu, jak poinformował serwim TMZ. Przyjaciółka aktorki, zaniepokojona brakiem kontaktu z Jayne, udała się do jej posiadłości. Tam odnalazła ją nieprzytomną na podłodze w kuchni. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Medycy stwierdzili zgon 62-letniej kobiety.

Wiadomość o śmierci aktorki i kulturystki przekazał jej syn. Okoliczności śmierci wciąż są badane, a prowadzone śledztwo ma na celu ustalenie dokładnej przyczyny zgonu.

Fani słynnej kulturystki pogrążeni w żałobie

W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów fanów i przyjaciół Jayne Trcka, wyrażających ból i niedowierzanie. Kondolencje napływają z całego świata zarówno od osób, które znały ją osobiście, jak i tych, którzy zapamiętali ją z filmowych ról i występów sportowych.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: