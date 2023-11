Reklama

Jarosław Kret żałuje rozstania z Beatą Tadlą i jak już informowaliśmy - będzie o nią walczyć!

Pogodynek nie marnuje ani chwili. Jak podaje "Super Express" Jarosław Kret zapisał się na terapię do psychologa, który pomoże mu zrozumieć, jakie błędy popełnił w relacji z Beatą i pomoże mu ją odzyskać. To może nie być takie proste. Dziennikarka nie chce mieć z byłym wiele wspólnego. Podobno unika go i nie odpowiada na jego SMSy.

- On liczy na to, że chodząc na terapię, udowodni Beacie, że robi wszystko, by się zmienić. Ale ona jest niewzruszona. Wygrana w programie podbudowała ją, otworzyła na świat. Już nie płacze za Kretem. Nawet o nim nie myśli. Ma jednak nadzieję, że on ułoży sobie swoje sprawy i rozwiąże prywatne problemy. Może dzięki temu będzie lepszy. Ale już dla innej kobiety - powiedziała "Super Expressowi" znajoma dziennikarzy.

Kto wie, może determinacja Jarosława się opłaci? Póki co zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" jest nieugięta!

Tuż po finale "Tańca z Gwiazdami" Jarosław Kret gratulował ukochanej.

Teraz będzie walczyć o jej serce!