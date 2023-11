2 z 4

Beata Tadla tuż po tym, jak zwolniono ją z TVP, dostała pracę w nowo utworzonej stacji NOWA TV. Wraz z nią do zespołu dołączył jej ukochany, Jarosław Kret, który chwilę wcześniej również stracił pracę w telewizyjnej Jedynce. Dzięki temu oboje nie musieli martwić się o płynność finansową. Przypomnijmy, że para wzięła potężny kredyt na kupno pięknego domu na obrzeżach Warszawy. Niestety, gdy Jarosław Kret rzucił Beatę Tadlę, wspólna praca okazała się najgorszym przekleństwem. Co więcej, oboje stale widują się w jednym studiu i mają wspólne wejścia na żywo! Widzowie z zapartym tchem śledzili rozwój sytuacji. Tym bardziej, że Beata Tadla nie miała zamiaru ukrywać, że widok byłego ukochanego sprawia jej przykrość.

Z biegiem czasu przykrość zamieniła się wręcz w odrazę. Beata Tadla kilkukrotnie pokazała Kretowi, że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Podczas wejść na żywo odwracała od niego głowę, ignorowała to, co mówił. Wygląda na to, że szefostwo stacji miało już dość tej zimnej wojny. Jak zauważył serwis wirtualnemedia.pl, gdy program prowadzi Beata Tadla, produkcja rezygnuje z wymiany zdań między nią a Jarosławem Kretem. Jeśli jednak prognozę pogody prezentuje ktoś inny, dziennikarka ucina sobie z nim pogawędkę, tak jak to było do tej pory. Stacja nie potwierdziła jednak tych doniesień.