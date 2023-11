Nie żyje Jarosław Kozidrak, starszy brat Beaty. Mężczyzna miał zaledwie 63 lata. Pogrzeb Jarosława Kozidraka odbył się 15 czerwca w Lublinie. Współzałożyciel zespołu Bajm spoczął w rodzinnym grobowcu. Jego ostatnią wolą było to, aby go skremować. Rodzina wypełniła tę prośbę. Na pogrzebie pojawili się jego bliscy oraz przyjaciele. Podobno zabrakło jednak byłego męża Beaty Kozidrak, Andrzeja Pietrasa.

Jarosław Kozidrak - przyczyny śmierci

Do tej pory nieznana jest oficjalna przyczyna nagłej śmierci Jarosława Kozidraka. Wiadomo jedynie, że mężczyzna jednej z nocy poczuł się źle, a jego przyjaciel zadzwonił po policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze stwierdzili zgon. Sprawą zajęła się prokuratura, która zleciła sekcję zwłok. Nowe światło na te wydarzenia rzucił Marcin Kozidrak, syn zmarłego artysty. Chłopak w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, jak wyglądały ostatnie chwile życia jego ojca.

Jarosław Kozidrak niespodziewanie zasłabł w nocy. Siedział nad keyboardem, na którym komponował nowe piosenki - twierdzi Marcin Kozidrak.

Mężczyzna, który wezwał pomoc do brata Beaty Kozidrak, to jego współlokator. Panowie bardzo się przyjaźnili. Podobno Jarosław Kozidrak od dawna skarżył się na problemy ze zdrowiem. Artysta chorował na cukrzycę. Ostatnio miał też problemy z chodzeniem. Marcin Kozidrak zaznacza, że sekcja zwłok jest rutynową czynnością w takich przypadkach i prosi, aby nie szukać sensacji tam, gdzie jej nie ma. Mężczyzna stwierdził również w rozmowie z tabloidem, że niemożliwe jest, aby współlokator ojca przyczynił się do jego śmierci.

Rodzinie zmarłego składamy szczere kondolencje!

Jarosław Kozidrak był współzałożycielem Bajmu

Beata Kozidrak pożegnała swojego brata

