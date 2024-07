Jarosław Kaczyński w świetnym humorze. Widać to po sobotnim kongresie jego partii w Przysusze. Delegaci Prawa i Sprawiedliwości podsumowują tam ostatnie dwa lata oraz radzą jak mają wyglądać ich dalsze rządy w kraju. Prezes Kaczyński ma powody do zadowolenia. Po ponad dwóch latach od wyboru prezydenta Andrzeja Dudy i niecałych dwóch od uzyskania przez jego partię samodzielnej większości w Sejmie, popularność ugrupowania nie słabnie. Po chwilowym załamaniu na wiosnę obecne sondaże dają im stabilne poparcie na poziomie ok. 40 proc., pokazują też, że opozycja ma niewielkie szanse konkurować z partią władzy. "Dobra zmiana", a szczególnie program 500 Plus przynosi więc efekty... Przynajmniej tak widzą to politycy PiS.

Dowcip Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński czuł się na sobotnim kongresie na tyle dobrze, że pozwolił sobie na dowcip. No cóż, raczej stary - bo o radzieckim przewódcy Nikicie Chruszczowie.

Dowcip pokazała m.in. TVP Info. Oto i on:

Dowcip, jak widać na filmie, bardzo spodobał się politykom PiS. Ci z pierwszych ław wprost zrywali boki... A Wam przypadł do gustu kawał prezesa? To może jakiś występ gościnny z Robertem Górskim, twórcą "Ucha Prezesa"? :)

