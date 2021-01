Jarosław Jakimowicz zdobył popularność w latach 90. jako aktor, a dziś jest prezenterem TVP Info. Jak wyglądała jakiego "kariera"?

Jarosław Jakimowicz do niedawna był znany głównie z ról w kultowych filmach lat 90., ale od 2020 roku rozpoczął współpracę z TVP Info, gdzie razem z Magdaleną Ogórek prowadzi program „W kontrze”. Gwiazdor popularność zawdzięcza roli w filmie "Młode Wilki”, która otworzyła mu drzwi do kariery. Jak do tej pory wyglądała kariera Jarosława Jakimowicza? Okazuje się, że w młodości miał drobny konflikt z prawem, a jego życie miłosne jest wyjątkowo burzliwe...

Burzliwa młodość Jarosława Jakimowicza

Jarosław Jakimowicz wychował się na warszawskiej Woli. Nigdy nie ukończył szkoły aktorskiej, ale Technikum Mechaniczne w Warszawie. Przez wiele lat mieszkał w Niemczech, gdzie pracował m.in. w restauracji. Na swoim koncie ma też konflikty z prawem. Był skazany za drobne kradzieże, a nawet trafił do więzienia na 4 miesiące za obrabowanie poczty. Przełom w życiu Jarosława Jakimowicza nastąpił w 1995 roku, kiedy dostał rolę w filmie "Młode Wilki" Jarosława Żamojdy.

Rola „Cichego” otworzyła początkującemu aktorowi drzwi do kariery. Dwa lata później zagrał jeszcze w „Młodych Wilkach ½”. Potem pojawił się jeszcze w filmach „Nic śmiesznego”, „Wyjazd integracyjny”, „Poranek kojota” oraz w małych rolach w serialach „Złotopolscy” czy „Pierwsza miłość”. Z aktorstwem mu nie wyszło, więc zaczął głośno komentować sprawy polityczne. Nie raz chwalił obecną władzę (np. na antenie złożył "hołd" Antoniemu Macierewiczowi), szybko znalazł więc posadę w TVP Info. Prowadzi tam program "W kontrze", a także pojawia się jako ekspert od wszystkiego w programie Michała Rachonia "Jedziemy".

Życie miłosne Jarosława Jakimowicza

Życie miłosne 51-letniego Jarosława Jakimowicza było dosyć burzliwe. W 1998 roku wziął ślub z malarką Joanną Sarapatą, z którą rozwiódł się dopiero w 2010, choć już od dawna oboje oddzielnie układali sobie życie. Para wychowuje razem syna Jovana. Aktor jeszcze będąc mężem malarki spotykał się z Joanną Gołaszewską, z którą ma syna Jeremiasza. Chłopiec urodził się w 2004 roku i miał poważną wadę wątroby. Niezbędny okazał się przeszczep, a Jarosław Jakimowicz został dawcą. Potem aktor spotykał się z kolejnymi partnerkami, a ostatecznie w 2016 roku wziął drugi ślub z Katarzyną, którą według Fakt.pl miał poznać na siłowni.

Ogromną popularność Jarosław Jakimowicz zawdzięcza roli w filmie "Młode Wilki". To była dla aktora trampolina do dalszej kariery.

Aktor ma dwóch synów 20-letniego Jovana z małżeństwa z malarką, Joanną Sarapatą oraz Jeremiasza urodzonego w 2004 r. ze związku z Joanną Gołaszewską.

W 2008 roku było głośno o romansie Jarosława Jakimowicza z Jolą Rutowicz. Po latach aktor w rozmowie z Onet.pl zdradził, że romans "to była ustawka!" na potrzeby programu "Big Brother VIP".

Ze swoją obecną żoną Katarzyną, Jarosław Jakimowicz wziął ślub w 2016 roku.

Od 2020 roku Jarosław Jakimowicz prowadzi razem z Magdaleną Ogórek w TVP Info program "W Kontrze".