Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk tworzyli jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. I choć od śmierci aktorki minęło już 7 lat, partner artystki nadal ma ją w swoim sercu i od czasu do czasu dzieli się ze światem wspomnieniami o matce trójki swoich dzieci. Tym razem piłkarz za pośrednictwem InstaStories pokazał urocze nagranie, na którym widać fragment jego salonu. Uwagę zwraca pamiątkowa ściana, która w całości jest poświęcona Annie Przybylskiej. Ten widok wzrusza do łez.

Jarosław Bieniuk ma w domu pokój wypełniony pamiątkami po zmarłej Annie Przybylskiej

Jarosław Bieniuk jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. Tym razem sportowiec pokazał w sieci nagranie, na którym możemy podziwiać jego syna bawiącego się z ukochanym psem. Uwagę zwraca jednak pomieszczenie, w jakim znajduje się chłopiec. Cała ściana salonu wypełniona jest fotografiami i pamiątkami po zmarłej Annie Przybylskiej.

Możemy m.in. dostrzec imponujące duże ramy, zdobiące romantyczne zdjęcia Anny Przybylskiej w objęciach Jarosława Bieniuka, wzruszające fotografie aktorki w towarzystwie jej dzieci, czy samodzielne portrety artystki, które znajdują się w otoczeniu kwiatów i ulubionych zabawek pociech celebryckiej pary.

Warto wspomnieć, że do tej pory Jarosław Bieniuk nie był tak skłonny do dzielenia się z fanami swoją prywatną przestrzenią. Trzeba przyznać, że jego salon naprawdę robi wrażenie, a pamiątkowa ściana poświęcona Annie Przybylskiej to piękny hołd dla zmarłej ukochanej.

Instagram

Zobacz także: Znów zobaczymy Annę Przybylską na wielkim ekranie? Jarosław Bieniuk komentuje odważny pomysł

To już niemal 7 lat odkąd Anny Przybylskiej nie ma z nami. Jednak Jarosław Bieniuk nie zapomina o dawnej ukochanej i często dzieli się w mediach społecznościowych wspomnieniami po zmarłej artystce.