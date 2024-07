Anna Przybylska w ostatnich tygodniach zaczęła powoli wracać do show-biznesu. Zaliczyła dużą imprezę oraz została twarzą jednego z operatora sieci komórkowej. Wszystko to było o tyle zaskakujące, że w mediach już od dawna pojawiały się informacje o poważnej chorobie aktorki, a oliwy do ognia dodał fakt, że jej partner Jarosław Bieniuk zrezygnował nawet z kariery, żeby móc spędzić więcej czasu z ukochaną. Przypomnijmy: Ukochany Przybylskiej kończy karierę. Chce spędzać z nią więcej czasu

Wygląda jednak na to, że Bieniuk nie próżnuje w domu, bowiem jak podaje "Party" podpisał właśnie swój pierwszy kontrakt reklamowy i został twarzą linii zapachów Avon Sport. Co ważne, jest pierwszym w historii mężczyzną, który został ambasadorem tej marki w Polsce. Firma, która zdecydowała się na jego angaż, dostrzega w nim cechy, które świetnie pasują do ich produktów.



Wybraliśmy Jarosława Bieniuka, bo jest spełniony w sporcie i życiu, podziwiany przez mężczyzn i uwielbiany przez kobiety. - zdradza Sylwia Plich z Avon.

Biorąc pod uwagę, że zarówno Przybylska jak i jej partner są rozpoznawalni i lubiani, ich wartość dla reklamodawców jest naprawdę ogromna. Budżet rodziny zasiliła więc spora suma.

