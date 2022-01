Jarosław Bieniuk zaskoczył swoją metamorfozą! Fani: "20 lat człowiek starszy"

Jarosław Bieniuk zapuścił wąsy! Piłkarz pochwalił się swoją metamorfozą na Instagramie! Okazuje się, że sportowiec zdecydował się na taką zmianę nie bez powodu! Jarosław Bieniuk wspiera popularną akcję społeczną Movember, która ma zachęcać mężczyzn do badania się, aby wcześnie wykryć raka jąder. Do tej pory nie widzieliśmy piłkarza z wąsami, ale musimy przyznać, że wygląda całkiem dobrze. Co Wy sądzicie na ten temat? Dodatkowo do zdjęcia sportowiec dołączył zabawny opis: "Bez jaj życie byłoby smutne..."😉 #movember http://www.movember.org.pl Ty ,twój tata ,brat ,szwagier czy stryj ,zajrzyj ,przeczytaj,zrób badania.👊🏻 My również zachęcamy Panów do tego, aby częściej się badali i nie wstydzili się mówić o swoich problemach. A co sądzicie o metamorfozie Jarosława Bieniuka? Zobacz: Jarosław Bieniuk wyjechał na Cypr. Wstawił zdjęcia z lotniska, a fanki... "Co za przyjstojny uszatek" ZDJĘCIE Jarosław Bieniuk zapuścił wąsy Jarosław Bieniuk bez wąsów. Lepiej mu z wąsami czy bez?