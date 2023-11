Na zdjęciu widzimy Kryszałowicza w 2001 roku, po strzeleniu gola w meczu kwalifikacyjnym Mistrzostw Świata z Walią. Teraz piłkarz gra o inną, najwyższą stawkę:

Paweł gra o swoją rodzinę, przyszłość, Paweł gra teraz o życie! Nie raz powtarzał, że piłkarzem jest się całe życie, ponieważ to bardziej kwestia charakteru niż wykonywanego zawodu. Udowadnia to szczególnie teraz, gdy choroba spadła znienacka, podstępnie, w trudnej sytuacji, która wielu z nas by załamała. Paweł się nie poddaje, nie interesuje go gra na niebieskim stadionie - on woli zieloną murawę ;) - piszą przyjaciele i znajomi, którzy zorganiowali zbiórkę na leczenie Kryszałowicza.