Jarosław Bieniuk odwiedził syna. Oliwia pokazała ich wspólne zdjęcie z Kazikiem!

W marcu Martyna Gliwińska po raz pierwszy została mamą i na świat przyszedł Kazimierz, owoc jej związku z Jarosławem Bieniukiem. Jeszcze przed porodem było głośno o tym, że była para nie może dojść do porozumienia i kobieta oznajmiła, że będzie samotną matką. Teraz jednak nastąpił nieoczekiwany zwrot i Oliwia Bieniuk opublikowała rodzinne zdjęcie z wizyty u Kazika. Wygląda na to, że starsze rodzeństwo jest zachwycone, że mogło poznać brata. Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Jarosław Bieniuk odwiedził syna!

Oliwia Bieniuk opublikowała na Instastories zdjęcie z odwiedzin w domu Martyny Gliwińskiej podczas której cała rodzina najprawdopodobniej po raz pierwszy poznała małego Kazika. Aby zadbać o bezpieczeństwo niemowlaka zarówno Jarosław Bieniuk, jak i jego starsze dzieci miały na twarzy maseczki ochronne, co w dobie szalejącej epidemii koronawirusa wydaje się bardzo rozsądnym posunięciem.

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk przez dłuższy czas byli parą!