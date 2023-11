Jarosław Bieniuk od trzech lat samotnie wychowuje swoje dzieci. Jest wymagającym ojcem?

Moje dzieci w tygodniu nie mają dostępu do tabletów. Elektronikę rozdaję im dopiero w weekendy. Zresztą mają tak dużo zajęć pozalekcyjnych, że chyba nie starczyłoby im już czasu na wirtualne zabawy - przyznał w rozmowie z Fleszem. Dzieci trzeba zachęcać do ruchu. Telewizja i Internet to wielka pokusa, żeby zostać w domu, więc cały czas coś wymyślam – a to karate, a to piłka nożna, a to spacer z kolegami. Z drugiej strony mam też świadomość, że nie jestem w stanie zawrócić kijem Wisły. Moje dzieci porozumiewają się z rówieśnikami za pomocą różnych komunikatorów i aplikacji. I tak już będzie, nie zmienię tego.