Janusz Chabior i jego ukochana powiedzieli sobie "tak" już w 2020 roku. Ceremonia miała kameralny, symboliczny charakter i, jak podkreślał aktor, była przede wszystkim osobistym gestem, a nie medialnym wydarzeniem. Informacja o tzw. "ślubie jednostronnym" wraca jednak jak bumerang i wciąż budzi emocje.

Janusz Chabior wziął ślub jednostronny

Janusz Chabior i Agata Wątróbska zaręczyli się w 2019 roku podczas wakacji na Sycylii. Rok później, latem 2020 roku, para pobrała się w kameralnej atmosferze, z dala od show-biznesowego zgiełku, w Klasztorze Kamedułów na warszawskich Bielanach.

Choć aktor otwarcie mówi o swoim ateizmie, zakochani zdecydowali się na rozwiązanie uwzględniające ich odmienne światopoglądy. Wybrali tzw. ślub jednostronny. W takiej formule strona wierząca zawiera sakrament, natomiast osoba niewierząca składa przysięgę bez religijnej formuły.

Aktor od lat stroni od nadmiernego ekshibicjonizmu w życiu prywatnym i konsekwentnie oddziela pracę od spraw sercowych. Wesele odbyło się w luźnym klimacie. Podczas przyjęcia gościom zaserwowano pizzę.

Kulisy związku Janusza Chabiora i Agaty Wątróbskiej

Agata Wątróbska i Janusz Chabior pierwszy raz spotkali się w 2014 roku na planie filmu. Na tym jednak się skończyło. Ich znajomość dopiero po kilku latach zaczęła się zupełnie niepozornie, od przypadkowego spotkania w gronie wspólnych znajomych. Nie było wielkiego wejścia ani fajerwerków, raczej spokojna rozmowa, która przeciągnęła się do późnych godzin. Jak później wspominał aktor, od razu zwrócił uwagę na jej naturalność i dystans do siebie.

Widać, to nie był nasz czas. Musieliśmy jeszcze trochę przeżyć osobno, nie byliśmy wtedy na siebie gotowi - mówił aktor w jednym z wywiadów dla Gali.

Oboje daliśmy się naciągnąć kolegom i to był nasz sukces! Bo już podczas tego wieczoru zrobiliśmy sobie zdjęcie z pocałunkiem. (…) Zdziwiłem się: co tak wspaniała kobieta robi sama? Z początku trochę się rozglądałem, czy gdzieś nie ma jakiegoś męża, narzeczonego, chłopaka, który pilnuje jej z daleka. Byłem zszokowany, że się taka uchowała - opowiadał Janusz Chabior w rozmowie z tygodnikiem 'Świat&Ludzie'.

Czym jest ślub jednostronny?

Ślub jednostronny to forma ślubu kościelnego, w której jedna osoba jest wierząca i zawiera sakrament, natomiast druga, na przykład niewierząca, składa przysięgę w wersji świeckiej, bez religijnej formuły. Taki wariant bywa wybierany przez pary, które chcą uszanować różnice światopoglądowe, a jednocześnie zdecydować się na ceremonię w kościele.

