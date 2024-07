Janowscy mają za sobą już trzy rozprawy rozwodowe. Nie doszło jednak do ugody, wygląda więc, że nie prędko nastąpi zakończenie ich małżeństwa. Para postanowiła jednak dla dobra dwóch córek -Anieli i Toli – spędzić razem święta. Jak twierdzi „Fakt”, Janowski próbował w trakcie świąt załagodzić spór z żoną i naprawić ich relacje, ale niestety nie udało się to.



- Nic z tego. Kasia powiedziała, że święta były dla dzieci, a sprawa rozwodowa to całkiem inna rzecz. Chwilę później Robert opuścił ich mieszkanie - relacjonuje informator tabloidu.

Miejmy nadzieję, że kiedyś uda im się pogodzić. Ale na wszystko trzeba czasu.