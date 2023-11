Janina Ochojska postanowiła podzielić się z internautami trudną dla niej informacją. Okazuje się bowiem, że znana działaczka społeczna cierpi na poważną chorobę. Janina Ochojska opowiedziała o niej w nagraniu, które opublikowała na Twitterze. Czy poważna choroba spowoduje, że założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej wycofa się z kandydowania do Parlamentu Europejskiego?

Janina Ochojska postanowiła podzielić się z internautami ważną dla niej informacją. Kilka dni temu lekarze zdiagnozowali u niej raka piersi. Janina Ochojska uznała, że opowie o tym, ponieważ chce nakłonić kobiety, aby częściej się badały. Ona sama nieco zaniedbała te kwestie. Ostatnie badanie robiła bowiem ponad 3 lata temu. Dlatego teraz zachęca kobiety, aby regularnie kontrolowały stan swojego zdrowia.

Żeby, kiedy spotka nas ta choroba mieć świadomość, że jest to tylko etap w życiu. I każde z nas może znaleźć w sobie tę siłę, by przezwyciężać wszystkie trudności związane z tą chorobą – przekonuje Janina Ochojska w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Janina Ochojska uspokoiła także tych, którzy mieli zamiar głosować na nią podczas zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Działaczka, która startuje jako "jedynka" z wrocławskiej listy Koalicji Europejskiej, nie ma zamiaru wycofywać się z tego przedsięwzięcia.

Jak państwo wiecie, kandyduję do Parlamentu Europejskiego i chcę państwu powiedzieć, że nie zrezygnuję z kandydowania. Dla mnie kandydowanie jest bardzo ważnym etapem w moim życiu, ponieważ to, co dotychczas robiłam w PAH-u, chce kontynuować w PE – dodała.