2 z 4

Jan Kliment zmagał się z tym problemem od dawna. W końcu jednak postanowił poprosić o pomoc lekarzy. Znakiem rozpoznawczym tancerza do tej pory była wyraźnie słyszalna chrypka. Niektóre kobiety uważały nawet, że to dodaje uroku gwiazdorowi "Tańca z gwiazdami". Niestety, okazuje się, że dla Jana Klimenta była to prawdziwa udręka. Doszło do tego, że tancerz prawie w ogóle nie mógł mówić!

- Już od roku moje gardło gorzej działa - wyznał Jan Kliment na łamach "Na żywo".

Jan Kliment poddał się zabiegowi na strunach głosowych, o czym poinformował swoich fanów na Instagramie. Cały czas wspierała go jego żona. W jaki sposób? Zobaczcie kolejny slajd!

Zobacz także: Domowe sposoby na chrypkę i drapanie w gardle: sok z mango, herbata i nawilżanie