Na początku grudnia 2022 do mediów dotarła radosna nowina - Jan i Lenka Klimentowie zostali rodzicami! Od tamtej pory para bardzo chętnie dzieli się nowymi zdjęciami swojej pociechy, a teraz tancerz postanowił opowiedzieć również o planach związanych z wychowaniem syna. Jak się okazało, rodzice Christianka nie wyobrażają sobie, aby chłopiec nie potrafił w przyszłości tańczyć! Jan Kliment zostawia jednak zaszczepienie pasji do tańca w synku swojej żonie, a on sam planuje zarazić swoją pociechę pasją do innych dziedzin. Jakich?

Jan Kliment o rozwoju pasji u synka

Jan i Lenka Klimentowie nie ukrywają, że długo starali się o dziecko. Para zaczynała nawet już tracić nadzieje, że ich rodzina się powiększy, ale na szczęście los w końcu się do nich uśmiechnął i dziś trzymają w swoich ramionach Christianka. Uroczą pociechę uwielbianej pary tancerzy z "Tańca z gwiazdami" możemy oglądać na zdjęciach, które świeżo upieczeni rodzice często publikują w sieci.

Teraz z kolei Jan Kliment postanowił co nieco opowiedzieć o zaszczepieniu pasji w synku, gdy Christianek podrośnie. W rozmowie z cozatydzien.tvn.pl tancerz zdradził, że z pewnością maluch będzie musiał umieć tańczyć! Ma w szczególności zadbać o to Lenka Kliment.

- Więcej to chyba przekaże moja żona (śmiech). Ona mówi, że nie ma opcji, żeby mój syn nie umiał tańczyć - mówi Jan Kliment w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl

W dalszej części rozmowy Jan Kliment zdradził, jaką on ścieżkę "kariery" widzi dla swojego synka. Jak się okazało, tancerz chce zadbać o rozwój pasji chłopca związanych ze sportem!

- Ja to chyba będę kierował jego sportową karierą, taką piłkarską, może hokej, może tenis... - mówi Jan Kliment w tym samym wywiadzie.

Myślicie, że mały Christianek będzie zawodowym tancerzem, tak, jak jego rodzice? A może jednak pójdzie sportową drogą? Jedno jest pewne - jego wspaniali rodzice pokażą mu różne pasje i będą wspierać go w wyborze tych najważniejszych dla niego. Kto wie, może za kilkanaście lat zobaczymy Christiana Klimenta w "Tańcu z gwiazdami"?